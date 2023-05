Quando qualche giorno fa Bob Iger ha annunciato che The Walt Disney Company avrebbe ridotto gli investimenti nella produzione dei contenuti faceva sul serio: dopo aver cancellato due costose serie realizzate per lo streaming come Il mistero dei Templari e Willow (anche se per quest’ultima la situazione non è chiarissima), ieri la ABC ha cancellato tre serie broadcast, ovvero The Company You Keep, Alaska Daily e Big Sky. La notizia è in linea con le “pulizie di primavera” in vista dei palinsesti autunnali che verranno presentati la prossima settimana agli upfront.

The Company You Keep era interpretata da Milo Ventimiglia e basata sulla serie coreana My Fellow Citizen: prodotta da 20th Television, non ha ottenuto gli ascolti desiderati durante la midseason, al contrario di comedy come Will Trent, Not Dead Yet e Rookie: Feds, che sono state rinnovate o sono in procinto di esserlo.

Creata da Tom McCarthy (Il caso Spotlight), Alaska Daily aveva per protagonista Hilary Swank, e anche in questo caso non aveva ottenuto ascolti interessanti.

Si conclude dopo tre stagioni anche il viaggio di Big Sky: la serie di David E. Kelley non è stata rinnovata per una quarta stagione, e non è chiaro se a questo punto la casa di produzione A+E Studios cercherà una nuova casa per la serie con Katheryn Winnick e Kylie Bunbury. Dopo un esordio molto promettente in termini di ascolti a novembre 2020, nelle stagioni successive c’è stato un forte rallentamento, che si è riflettuto anche in un numero minore di episodi ordinati per la terza stagione (13 vs 18).

Cosa ne pensate? Vi dispiace che queste serie siano state cancellate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Deadline