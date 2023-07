Ryan Reynolds sarà uno dei produttori, tramite la sua Maximum Effort, della serie animata Biker Mice from Mars, una nuova versione della serie cult.

Nacelle produrrà il progetto con Maximum Effort e Fubo.

L’attore canadese ha dichiarato:

Alcune persone sanno che sono un appassionato di moto, quindi è stato naturale per noi saltare a bordo di Biker Mice from Mars. Maximum Effort e Fubo non vedono l’ora di realizzare un nuovo approccio al cult classico con i nostri amici di Nacelle.