Showtime ha confermato l’intenzione di sviluppare degli spinoff di Billions e una serie prequel di Dexter. L’obiettivo sembra quello di creare degli universi televisivi in stile Yellowstone, con vari progetti collegati tra loro.

I co-creatori di Billions, Brian Koppelman e David Levien, non avevano mai confermato l’ipotesi dello sviluppo di un nuovo tassello del mondo che hanno creato per la televisione, tuttavia sul Wall Street Journal Chris McCarthy, responsabile di Showtime, ha dichiarato che si sta valutando l’ipotesi di realizzare una serie ambientata a Londra e un altro spinoff in cui gli eventi si svolgeranno a Miami. In fase di valutazione, inoltre, ci sarebbero potenziali show intitolati Millions, con al centro degli esperti in finanza alle prime armi, e Trillions, una serie in stile soap opera su chi è incredibilmente ricco.

McCarthy ha inoltre confermato che si sta lavorando a un prequel di Dexter che racconti le origini del personaggio. La serie sarebbe ambientata a Miami e userebbe per la narrazione anche storie legate a veri serial killer attivi in quel periodo.

Tra le pagine della rivista, inoltrre, si sostiene che in futuro potrebbe esserci una nuov a stagione di Dexter: New Blood.

Fonte: Deadline