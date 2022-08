Black Mirror 6: Rory Culkin nel cast dei nuovi episodi

Nel cast della stagione 6 di Black Mirror ci sarà anche l’attore Rory Culkin.

Per ora Netflix non ha condiviso i dettagli del ruolo affidato all’attore e il sito Deadline ha semplicemente svelato che sarà presente in una delle puntate inedite dello show antologico.

Le riprese della nuova stagione di Black Mirror sembra stiano per iniziare in queste settimane e, per ora, non è stato rivelato il numero di storie che verranno realizzate o il cast coinvolto. Tra i primi nomi confermati ci sono quelli di Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton e Anjana Vasan.

La quinta stagione di Black Mirror ha debuttato su Netflix nel mese di giugno 2019 e il numero di episodi previsti per la sesta dovrebbe essere superiore rispetto.

La serie tornerà sugli schermi della piattaforma di streaming grazie all’accordo stretto tra Broke & Bones, la casa di produzione del creatore Charlie Brooker, e Netflix.

Fonte: Deadline