Black Mirror: Rob Delaney nel cast della stagione 6

Tra gli interpreti della stagione 6 di Black Mirror ci sarà anche Rob Delaney, che nelle ultime ore si è aggiunto al cast.

I nuovi episodi dello show antologico creato da Charlie Brooker potranno inoltre contare sulla presenza di Myha’la Herrold e Rory Culkin.

Netflix, come prevedibile, non ha svelato i dettagli del personaggio affidato all’attore, conosciuto dal pubblico per aver recitato in Catastrophe con la parte di Rob Norris, un uomo single che compie un viaggio di lavoro a Londra e ha un’avventura di una notte con una donna che rimane incinta.

Delaney, nei prossimi mesi, sarà inoltre protagonista della serie The Power, targata Prime Video, e di The Good House.

Le riprese della nuova stagione di Black Mirror sembra stiano per iniziare in queste settimane e, per ora, non è stato rivelato il numero di storie che verranno realizzate o il cast coinvolto. Tra i primi nomi confermati ci sono quelli di Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton e Anjana Vasan.

La quinta stagione di Black Mirror ha debuttato su Netflix nel mese di giugno 2019 e il numero di episodi previsti per la sesta dovrebbe essere superiore rispetto.

La serie tornerà sugli schermi della piattaforma di streaming grazie all’accordo stretto tra Broke & Bones, la casa di produzione del creatore Charlie Brooker, e Netflix.

Fonte: Deadline