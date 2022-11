Black Panther: la serie spinoff è ancora nelle prime fasi di sviluppo

Il mondo di Black Panther, prossimamente di nuovo protagonista sul grande schermo con Wakanda Forever, sembrava destinato a espandersi con una serie con protagonista Okoye, interpretata da Danai Gurira, ma i fan potrebbero attendere molto a lungo prima di vedere gli episodi su Disney+.

Il produttore Nate Moore ha infatti rivelato:

A causa del tempo e dell’attenzione che hanno richiesto il sequel e, onestamente, lo show Ironheart, non siamo andati avanti tanto quanto la gente vorrebbe, ma ci sono certamente delle idee grandiose di cui io e Ryan stiamo ancora parlando. Quindi vedremo fino a che punto riusciremo a spingerci.

Che ne pensate dell’aggiornamento sulla serie spinoff di Black Panther? Lasciate un commento!

Ryan Coogler si sta occupando del potenziale show che proseguirà la storia degli abitanti di Wakanda.

Nella serie The Falcon and the Winter Soldier, con star Anthony Mackie e Sebastian Stan, era già apparsa l’attrice Florence Kasumba nel ruolo di Ayo, collegando ulteriormente la storia di Sam e Bucky con quella degli abitanti di Wakanda.

Coogler ha stretto un accordo, della durata di cinque anni, con The Walt Disney Company tramite la sua casa di produzione Proximity Media.

