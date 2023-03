Blade Runner 2099: Jeremy Podeswa regista del pilot della miniserie

Sarà Jeremy Podeswa, già dietro la macchina da presa di Game of Thrones e Station 11, il regista del pilot di Blade Runner 2099, atteso progetto destinato alla piattaforma di streaming Prime Video.

Il filmmaker avrà inoltre il ruolo di produttore esecutivo dello show.

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardante il progetto che, come suggerisce il titolo, dovrebbe essere ambientato 50 anni dopo gli eventi raccontati nel film Blade Runner 2049. Il lungometraggio diretto da Denis Villeneuve aveva come star Ryan Gosling e Harrison Ford, che aveva ripreso il ruolo avuto nel film cult diretto da Ridley Scott e ispirato all’opera letteraria di Philip K. Dick.

Silka Luisa sarà showrunner della nuova serie e nel team della produzione ci sarà anche Ridley Scott tramite la sua Scott Free Productions, in collaborazione con Michael Green e Andrew Kosove e Broderick Johson, co-fondatori di Alcon Entertainment.

Tra gli autori degli episodi ci sarà inoltre Tom Spezialy.

Che ne pensate della scelta di Jeremy Podeswa come regista del pilot di Blade Runner 2099? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline