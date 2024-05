Le riprese della serie Blade Runner 2099 sembra stiano per iniziare: il lavoro del cast e della troupe sembra prenderà il via a giugno per concludersi nelle ultime settimane del 2024.

I ciak, secondo le fonti di Collider, sono previsti a Praga e in Spagna.

Silka Luisa, già nel team di Shining Girls, sarà showrunner della nuova serie, mentre Jonathan van Tulleken (Shogun) sarà impegnato dietro la macchina da presa.

Gli eventi, come suggerisce il titolo, saranno ambientati 50 anni dopo il film che ha visto protagonisti Ryan Gosling e Harrison Ford, al suo ritorno sul grande schermo con l’iconica parte di Deckard.

La serie, divisa in dieci episodi, è un seguito del film originale uscito nel 1982, ed espanderà l’universo cinematografico e televisivo ispirato all’opera letteraria di Philip K. Dick.

La protagonista sarà Michelle Yeoh, già impegnata in progetti per il piccolo schermo come Star Trek: Discovery e The Brothers Sun.

Tra i produttori della serie ci saranno anche Ridley Scott, già regista del cult degli anni ’80 e produttore del sequel diretto da Denis Villeneuve, e Michael Green.

Fonte: Collider

