La serie Blood & Treasure è stata cancellata dopo due stagioni.

Paramount+ ha infatti confermato che lo show non tornerà con un terzo capitolo della storia.

I protagonisti erano Matt Barr e Sofia Pernas e il progetto creato da Matthew Federman e Stephen Scaia era stato salvato da Paramount+ dopo che CBS aveva rinunciato alla produzione della seconda stagione, le cui riprese erano state ritardate e ostacolate dalla pandemia.

La serie si è quindi conclusa con Danny (Barr) che riusciva a far ottenere a “Shaw”, ovvero Dwayne Coleman (Michael James Shaw), la grazia per i suoi crimini. Dwayne riusciva così a ritrovare la sua famiglia.

Danny, Lexi (Parnas) e Chuck (Mark Gagliardi) venivano poi contattati da un avvocato che si occupava dei beni della famiglia Reece, rivelando che Danny aveva ricevuto un’ingente somma di denaro.

Chuck, diventato un membro dell’intelligence del Vaticano, ha poi rivelato che erano scomparsi 10 milioni di dollari e sullo schermo si vedeva Simon (James Callis) mentre depositava in una banca del Costarica dei soldi. Simon aveva poi dichiarato che per lavoro “trova cose” e gli spettatori potevano vedere che teneva in mano una mappa. I fan non potranno quindi mai scoprire cosa stava cercando o che conseguenze le sue azioni avrebbero avuto su Danny e Lexi.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Blood & Treasure sia stata cancellata?

Fonte: TVLine