Sono trapelate online, grazie alla make-up artist Flora Moody, le prime immagini di Bloodmoon, la serie prequel di Game of Thrones della quale è stato girato un costosissimo pilot prima che la HBO decidesse di cancellarla.

La serie, ordinata nel 2018, venne affidata inizialmente a Jane Goldman con la produzione esecutiva di George R.R. Martin. Ambientata migliaia di anni prima degli eventi del Trono dei Spade, avrebbe raccontato la discesa dall’Età d’Oro degli Eroi all’ora più buia di Westeros, arrivando a raccontare anche la vera origine degli Estranei, i misteri dell’Est e le leggende degli Stark. Martin si allontanò presto dal progetto, insistendo che venisse intitolato The Long Night.

Il pilot era incentrato sul matrimonio tra una principessa Stark e un Casterly: durante la cerimonia, una cometa sarebbe caduta dal cielo, mostrando una “luna di sangue” e scatenando gli eventi a venire.

Nelle immagini che trovate qui sotto vediamo Naomi Watts, tra i protagonisti della serie, in costume di scena durante il pilot. Costato 30 milioni di dollari, l’episodio non convinse la HBO che decise di cancellare il progetto e concentrarsi su House of the Dragon.

