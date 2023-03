CBS ha rinnovato Blue Bloods, la serie tv con Tom Selleck tornerà per la stagione 14.

Il capo della CBS Entertainment Amy Reisenbach ha commentato il rinnovo:

Blue Bloods ha dominato il venerdì sera sin dalla sua premiere ed è rimasto un’ancora importante per la formazione vincente della CBS. Guidati dall’eccezionale Tom Selleck e da un cast e un team creativo incredibili, gli spettatori continuano a tifare per i Reagan, la loro famiglia delle forze dell’ordine e la narrazione della serie.

Finora in questa stagione 13, Blue Bloods ha accumulato una media di 9,5 milioni di spettatori totali e una valutazione demo di 0,7, in calo di appena un segno rispetto alle medie della scorsa stagione (9,8 milioni / 0,8). Delle 13 serie che CBS ha mandato in onda in questa stagione televisiva, è al terzo posto tra gli ascolti (dietro solo a NCIS e FBI) ​​e si piazza al terzo posto anche nelle demo.

Fonte: TV Line