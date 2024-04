Disney+ ha deciso di sorprendere tutti i fan di Bluey rilasciando un nuovo episodio intitolato “Sorpresa“, da oggi disponibile sulla piattaforma streaming. “Sorpresa” arriva dopo l’episodio del 7 aprile “Cesta fantasma” e il super speciale “Il cartello“, due capitoli che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. Creata e scritta da Joe Brumm, la serie segue Bluey, un’adorabile e inesauribile cagnolina Blue Heeler che vive con la mamma, il papà e la sorellina Bingo. Bluey usa la sua energia incontenibile per fare giochi che si svolgono in modo imprevedibile ed esilarante, coinvolgendo la sua famiglia e tutto il vicinato nel suo mondo di divertimento.

L’ABC, che trasmette lo show in Australia, ha falsamente inserito nella programmazione televisiva una replica di un episodio passato di Bluey.

Libbie Doherty, responsabile del settore bambini e famiglie della ABC, ha dichiarato al The Guardian che l’episodio è stato tenuto segreto per sorprendere gli spettatori.

“Il fascino caratteristico di Bluey è che è sempre sorprendente, e ci piace fare le cose in modo diverso per far riflettere i fan“, ha detto. “La nostra intenzione era quella di far sì che i fan si svegliassero nel consueto orario domenicale delle 8 di ABC Kids e venissero spiazzati da un episodio nuovo di zecca“.

Brumm ha inoltre raccontato cosa ha ispirato Bluey, dicendo al The Guardian che la commedia Gavin and Stacey “ha avuto una grande influenza“.

“Mi piaceva il fatto che attraversasse davvero le generazioni, come i Simpson ai tempi. Ho pensato: ‘Perché uno show per bambini non dovrebbe far ridere anche i genitori?’. Quando è arrivato il momento di fare Bluey, questa è diventata la sfida“, ha detto.

L’episodio andrà in onda oggi negli Stati Uniti anche su Disney Junior e su Disney Channel, con più messe in onda nel corso della giornata.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

