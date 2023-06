Blumhouse Television adatterà in una serie tv il romanzo The Quiet Tenant, scritto da Clémence Michallon.

Tra le pagine si racconta la storia di un serial killer dalla prospettiva di chi gli è stato accanto: dalla figlia tredicenne alla fidanzata, senza dimenticare la vittima destinata a morire.

Aidan Thomas sembra infatti un uomo di famiglia gran lavoratore e un esempio nella sua comunità, aiutando sempre chi è in difficoltà e avendo costantemente una parola buona per il prossimo. Aidan ha però un segreto oscuro: è un rapitore e serial killer. Aidan ha ucciso otto donne e ha già identificato la sua nona vittima, Rachel, che è stata imprigionata in una rimessa. Quando la moglie di Aidan muore, lui e la sua figlia tredicenne, Cecilia, devono trasferirsi. L’uomo è così costretto a portare con sé Rachel, presentandola alla figlia come “un’amica di famiglia” che ha bisogno di un posto dove stare. Aidan spera che, dopo cinque anni, Rachel sia troppo spaventata e condizionata da provare a fuggire. Rachel è però pronta a lottare e vuole sopravvivere, e riconosce in Cecilia la possibilità che ha aspettato in tutti questi anni. La donna prova a capire come comportarsi e forma un legame con la giovane. Quando Emily, proprietaria di un ristorante che rimane affascinata dal vedovo, viene trascinata nell’orbita di Rachel e Cecilia, il segreto di Aidan rischia di venire alla luce.

Michallon sarà coinvolta come produttrice esecutiva e, a causa dello sciopero degli sceneggiatori, per ora non è stato rivelato chi si occuperà dell’adattamento per il piccolo schermo.

Il romanzo, che segna il debutto dell’autrice, è stato pubblicato negli Stati Uniti e nel Regno Unito da alcune settimane.

Jason Blum ha dichiarato:

Ho letto il romanzo di Clémence senza interruzioni e sono rimasto inchiodato alle pagine. La storia ha tutti gli elementi perfetti per un adattamento.

