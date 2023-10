Terremoto nella divisione televisiva della Blumhouse, ovvero Blumhouse Television: dopo tre anni, Chris McCumber ha lasciato la presidenza della compagnia allo scadere naturale del suo contratto. Al suo posto è stato promosso ad interim Jeremy Gold, già President of Production.

Blumhouse negli anni è diventata una casa di produzione di dimensioni abbastanza importanti, con un centinaio di dipendenti complessivi. L’addio di McCumber è affiancato a una riduzione degli impiegati nella divisione televisiva (in tutto lasceranno una decina di persone), in un quadro di contrazione dell’industria televisiva dovuta al protrarsi della situazione di stallo data dal doppio sciopero degli sceneggiatori e attori (questi ultimi stanno trattando proprio in questi giorni per arrivare a un contratto collettivo e chiudere, finalmente, la lunga mobilitazione).

Lo ha spiegato bene Abhijay Prakash, presidente di Blumhouse: “Abbiamo sempre avuto successo nel dare al mercato ciò di cui aveva bisogno. Quindi, visto che il mercato televisivo si sta evolvendo, ci evolviamo con esso in modo da concentrarci sui progetti esistenti e continuare a fare ciò che facciamo meglio, cioè produrre in maniera responsabile grandi programmi tv”.

Durante questi tre anni alla guida di Blumhouse TV, McCumber ha dato il via a due dei più importanti ordini televisivi della compagnia, The Bondsman e Scarpetta. Entrambi sono stati fermati dagli scioperi: non appena termineranno, inizieranno le riprese di The Bondsman, con protagonista Kevin Bacon, prodotto per Amazon. Scarpetta, invece, è basato sui romanzi di Patricia Cornwell ed è in sviluppo: Amazon ha infatti ordinato ben due stagioni, con il coinvolgimento nella produzione e nel cast di Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis.

La divisione ha anche prodotto diversi film direct-to-stream per Amazon e MGM+, tra cui Totally Killer, appena uscito su Prime Video.

Fonte: Deadline