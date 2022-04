The Book of Boba Fett

Dopo essere apparso in Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni, il personaggio di(interpretato da Temuera Morrison) è ritornato nella seconda stagione di, prima di avere uno show tutto suo, The Book Of Boba Feet , la cui prima stagione ha debuttato lo scorso dicembre.

Recentemente, il Senior Concept Designer della Lucasfilm Brian Matyas ha condiviso su Instagram un’immagine in cui Boba Fett è ritratto con un look ispirato a un personaggio di Dredd – La legge sono io, il film con protagonista Sylvester Stallone. Ecco le sue parole, sotto potete vedere il suo post.

Fett Friday! [Ecco] alcune idee per il suo costume da nomade del deserto per la seconda stagione [di The Mandalorian] mentre è su Tatooine. Il mantello è stato ispirato dal look di Max Von Sydow [che interpreta il personaggio del Giudice Fargo] in Dredd- La legge sono io.

Attualmente, non sappiamo ancora se The Book Of Boba Fett proseguirà o meno con una seconda stagione. Recentemente, quando Ming-Na Wen (Fennec Shand) ha twittato che la “prima stagione” stava finendo, molti hanno pensato che una seconda annata fosse stata approvata, tanto da portare l’attrice a chiarire la sua dichiarazione:

Tutti sono saltati alle conclusioni quando l’ho chiamata “prima stagione”. Come altro potrei chiamarla? Per essere chiari, non implica che ce ne sia una seconda. Ma sto tenendo le dita incrociate! Godetevi tutti i capitoli di [The Book of Boba Fett].

Vi è piaciuto il concept art di Boba Fett ispirato a Dredd-La legge sono io? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: CB