ha dato il via libera alla produzione inglese dell'adattamento live action di, graphic novel scritta dae pubblicata nel 2015.

La serie sarà girata nel Regno Unito, sarà composta da 8 episodi, e sarà scritta da Paul Tomalin (No Offence, Torchwood).

La trama di Bodies ruota attorno a quattro detective che indagano sullo stesso omicidio. Ogni investigatore però, continua le sue indagini nella sua epoca, in un lasso di tempo che copre ben 150 anni.

La serie fa parte dell’investimento di Netflix sulle produzioni britanniche, ed è per l’appunto basata sulla graphic novel del 2015 scritta da Si Spencer, che inizia con un omicidio a Whitechapel. La storia si svolge in 4 anni diversi: il 1890 per Edmond Hillinghead, 1940 per l’avventuriero Karl Whiteman, 2010 per la tosta detective Shahara Hasan, e nel 2050 con Maplewood che soffre di amnesia.

Marco Kreutzpaintner (Beat) dirigerà insieme a Jaolu Wang. Danusia Samal scriverà la sceneggiatura al fianco di Tomalin quest’ultimo sarà anche produttore esecutivo.

