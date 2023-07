Bonnie Morgan, ospite del podcast Pod Meets World, ha rivelato di aver perso il ruolo di Topanga Lawrence perché non considerata abbastanza bella per interpretare la protagonista di Crescere, che fatica!.

L’attrice ha infatti raccontato che all’inizio della sua carriera era stata scelta per il ruolo. Parlando con Danielle Fishel, Rider Strong e Will Friedle ha ricordato:

Morgan ha rivelato che il ruolo sembrava profondamente legato alla sua vita e persino il nome Topanga aveva una connessione con lei perché i suoi genitori si erano sposati nel Topanga Canyon.

Il suo agente le aveva poi detto che il creatore Michael Jacobs l’apprezzava molto, ma sembrava esserci una “lotta di potere” che la vedeva in mezzo tra l’autore e i produttori.

Morgan era arrivata sul set e il tavolo di lettura era stato “divertente”, ma la situazione è presto peggiorata. Bonnie ha spiegato:

Stavamo facendo le prove e Ben Savage ha iniziato a punzecchiarmi un po’. Faceva le smorfie e cercava di farmi perdere la pazienza, e ha funzionato. A questo punto stavo per avere un esaurimento nervoso. Non riuscivo a ricordare il suo nome, la battuta iniziale, Cory… E il regista David Trainer ha detto ‘Riprenditi’. Stavo cercando di farlo. L’ho fatto per paura e Ben continuava a fare questa cosa per farmi perdere il controllo. A un certo punto avevo una battuta. Era una frase dolce e David ha detto: ‘Voglio che tu la dica in modo più dolce…’. Così l’ho fatto, e ha risposto: ‘No, voglio che tu la dica’. E si è realmente avvicinato a me e ha detto ‘Come se stessi dicendo buon compleanno’.