L’attrice franco-argentina Anais Weill (“Emily in Paris”, “Black Box”) e la spagnola Dariam Coco (“La Casa di Carta”, “Welcome to Eden”) saranno le protagoniste di Border Station.

La serie tv spagnolo-britannica sarà un thriller di fantascienza prodotta da Vertice 360, sarà composta da sei episodi è stata creato dal fondatore di Born Wild Anthony Alleyne (“Sunburn”). Vianessa Castaños di Anacaona è stata scelta come showrunner e sceneggiatrice principale, insieme all’autore francese Geoff Dupuy-Holder (“Dark Sense”).

Si tratta di un thriller spionistico storico, con elementi come il viaggio nel tempo, seguirà Beatriz (Dariam Coco), una cantante jazz nera in difficoltà di Saragozza che sente che la sua fortuna sta per cambiare quando è ingaggiata per esibirsi alla cerimonia di apertura della Stazione Internazionale francocanadese.

Punto strategico durante la seconda guerra mondiale, incastonato nei Pirenei spagnoli, vicino al confine francese, Canfranc era frequentata a quel tempo dalle forze armate naziste, franchiste e alleate e dalla resistenza francese.

Quando la grande occasione di Beatriz viene interrotta da uno strano incidente, viene catapultata indietro nel tempo fino al 15 novembre 1941, nel bel mezzo della guerra, insieme a Julia (Anais Weill), la sua ex che fa la scienziata, con la quale ha delle profonde questioni irrisolte. Beatriz dovrà affrontare le sue paure più profonde per salvare Julia e tornare nel futuro.

La pubblicazione è prevista per la fine del 2024, l’inizio del 2025. Non si sa ancora chi distribuirà lo show in Italia.

