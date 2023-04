Amazon ha annunciato l’adattamento come serie tv di Boys Come First, opera prima di Aaron Foley.

Chuck Hayward (Ted Lasso) scriverà il pilot e sarà produttore esecutivo della serie, potrebbe diventare anche lo showrunner, ma ancora non c’è la certezza.

Field Trip produrrà la serie tv, sviluppato sotto il loro accordo generale con Amazon Studios, con i co-fondatori della società Will Graham e Hailey Wierengo che saranno anche produttori esecutivi insieme al vicepresidente dello sviluppo, Stephanie Dietz.

Boys Come First racconta la storia in maniera umoristica e sincera di tre uomini neri gay e millennial in cerca di amore, che fanno la spola tra amicizie e il successo professionale con sullo sfondo la rapida evoluzione della Detroit contemporanea. Il romanzo è ancora inedito nel nostro paese.

Fonte: Deadline

