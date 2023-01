Questa settimana ricorrono i 15 anni dal debutto di Breaking Bad negli Stati Uniti (in Italia, invece, il primo episodio andò in onda a novembre su AXN il 15 novembre 2008, mentre in chiaro ben due anni dopo su Rai 4). L’iconica serie ha avuto cinque stagioni, ha vinto 16 premi Emmy, ha avuto un film sequel intitolato El Camino e la serie spin-off Better Call Saul. Sono passati dieci anni dalla fine di Breaking Bad e l’anno scorso si è conclusa la sesta e ultima stagione di Better Call Saul. Anche se gli amati show sono finiti, le persone coinvolte nella serie sono ancora in giro a fare baldoria. Infatti, Aaron Paul e Bryan Cranston stanno per tornare nei panni di Jesse Pinkman e Walter White in uno spot del Super Bowl. In onore dell’anniversario di Breaking Bad, alcune delle star della serie hanno realizzato un piccolo video per celebrare l’occasione.

Leggi anche: Breaking Bad: Aaron Paul apparirà nello spot ispirato alla serie in arrivo durante il Super Bowl

“SMETTETE DI FARE QUELLO CHE STATE FACENDO. Alcuni dei nostri amici volevano salutarci. 😏”, ha condiviso il 20 gennaio l’account Twitter ufficiale di Breaking Bad. Nel video compaiono Giancarlo Esposito (Gus Fring), RJ Mitte (Walt Jr.) e il produttore Peter Gould. Potete vederlo qui sotto:

STOP WHAT YOU’RE DOING. A few of our friends wanted to say hi. 😏 pic.twitter.com/nqhSyX7FUi — Breaking Bad (@BreakingBad) January 20, 2023

Paul e Cranston, dopo la conclusione della serie Breaking Bad, hanno ripreso la parte di Walter White e del suo amico e braccio destro Pinkman in occasione del film El Camino, che raccontava quanto accaduto a Jesse dopo la morte del protagonista, mostrata nel finale dello show ideato da Vince Gilligan, e per le sequenze flashback inserite nell’ultima stagione di Better Call Saul in cui si è mostrato il primo incontro con il personaggio interpretato da Bob Odenkirk.

Fonte: Twitter