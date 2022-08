Breaking Bad, Aaron Paul: “Better Call Saul sarà l’ultima volta che vedremo Jesse Pinkman”

Aaron Paul ha ripreso il ruolo di Jesse Pinkman per l’epilogo di Better Call Saul e l’attore ha sottolineato che si tratterà dell’ultima volta che vedremo il personaggio.

La star di Breaking Bad ha già avuto un film da protagonista in occasione di El Camino, realizzato per Netflix, e nel futuro non sembrano esserci altri progetti.

Aaron, intervistato da The Hollywood Reporter, ha parlato delle scene realizzate per Better Call Saul dichiarando:

Si è trattato quasi come riallacciare i rapporti con un amico che conosci davvero bene. Puoi stare distante da quell’amico per un po’, ma quando si è di nuovo in sua compagnia, è come se non fosse mai trascorso il tempo.

Paul ha aggiunto:

Conosciamo tutti i nostri personaggi così bene, avendoli interpretati per anni, quindi è stato bello. Amo Pinkman. Avrà sempre un posto speciale dentro di me, ma posso dire con certezza che Better Call Saul è stata l’ultima volta che vedremo Pinkman. Quindi è stato un bell’addio.

L’interprete di Jesse ha poi concluso:

Quando stavamo finendo Breaking Bad, Michael Slovis, il nostro incredibile direttore della fotografia, ha dato a tutti noi questo meraviglioso regalo di addio e un biglietto con una citazione di Dr. Seuss che diceva ‘Non piangere perché è finito, sorridi perché è accaduto’. Quello è ciò che continuo a pensare.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Better Call Saul sia stata l’ultima volta che vedremo Jesse Pinkman interpretato da Aaron Paul?

