Il 12 febbraio andrà in onda lo spot di Pop Corners e, oltre a Bryan Cranston, nello spot ispirato a Breaking Bad ci sarà anche Aaron Paul. L’appuntamento per i fan della serie ideata da Vince Gilligan è quindi per la serata del Super Bowl.

L’interprete di Jesse Pinkman appare infatti in un breve teaser condiviso online in cui viene mostrato mentre, nel deserto del New Mexico, mangia alcune patatine del marchio:

Paul e Cranston, dopo la conclusione della serie Breaking Bad, hanno ripreso la parte di Walter White e del suo amico e braccio destro Pinkman in occasione del film El Camino, che raccontava quanto accaduto a Jesse dopo la morte del protagonista, mostrata nel finale dello show ideato da Vince Gilligan, e per le sequenze flashback inserite nell’ultima stagione di Better Call Saul in cui si è mostrato il primo incontro con il personaggio interpretato da Bob Odenkirk.

Che ne pensate della presenza di Aaron Paul nello spot ideato da Pop Corners per il Super Bowl?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Twitter