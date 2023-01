L’azienda PopCorners aveva già annunciato la realizzazione di uno spot per il Super Bowl ispirato a Breaking Bad e ha ora confermato il coinvolgimento di Bryan Cranston, interprete di Walter White.

L’attore è ritratto in una foto promozionale con in mano un pacchetto di patatine e mentre indossa gli abiti con cui abbiamo conosciuto Heisenberg, look completato dal suo famoso cappello.

Attualmente l’azienda non ha rivelato se nella realizzazione dello spot saranno coinvolti altri attori come Aaron Paul, interprete di Jesse Pinkman, o Bob Odenkirk che ha avuto la parte di Saul Goodman.

Cranston, dopo la conclusione di Breaking Bad, ha ripreso la parte di Walter White in occasione del film El Camino, che raccontava quanto accaduto a Jesse dopo la morte dell’amico e il finale dello show ideato da Vince Gilligan, e per le sequenze flashback inserite nell’ultima stagione di Better Call Saul in cui si è mostrato il primo incontro con il personaggio interpretato da Bob Odenkirk.

Che cosa vi aspettate dallo spot del Super Bowl ispirato a Breaking Bad con star Bryan Cranston? Lasciate un commento!

Fonte: Twitter