Breeders, la serie con star Martin Freeman e Daisy Haggard, si concluderà con la stagione 4: FX ha confermato che sarà l’ultima e gli episodi arriveranno sugli schermi americani dal 31 luglio.

La comedy riprenderà la storia compiendo un salto temporale di cinque anni rispetto agli eventi mostrati nel terzo capitolo del racconto, in cui Paul e Ally sembravano vicini alla decisione di lasciarsi.

I due protagonisti dovranno ora affrontare la più grande sfida mai avuta durante gli anni in cui sono stati genitori quando il diciottenne Luke (Oscar Kennedy) compie una sconvolgente rivelazione alla cena di Natale, una che cambierà la vita di tutti per sempre. Ava (Zoe Athena), non più all’ombra del fratello, si ritrova alle prese con un momento importante quando incontra e si innamora della carismatica Holly (Jessie Williams). Paul e Ally, nelle nuove dieci puntate, continueranno a provare, fallire, e provare di nuovo, il tutto mentre hanno il sostegno di Jim (Alun Armstrong) e Jackie (Joanna Bacon).

La serie è stata creata da Freeman, Simon Blackwell e Chris Addison che sarà il regista dei primi cinque episodi, mentre le rimanenti cinque sono state dirette da Ollie Parsons.

Siete dispiaciuti che la stagione 4 di Breeders sarà l’ultima?

Fonte: Variety