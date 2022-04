Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nelladisono presenti menorispetto alla prima e la coordinatrice d’intimità ha svelato che molte sequenze girate sul set sono state tagliate, oltre a parlare dei progetti per il prossimo capitolo della storia.

Lizzy Talbot ha spiegato al magazine Glamour:

Era lo stesso rispetto alla prima stagione, ci sono state molte scene che sono state tagliate. Ne giriamo sempre di più rispetto a quante ce ne servano, in modo da avere molte opzioni durante il montaggio. Penso che sia una cosa realmente importante. So che le persone hanno provato frustrazione perché non le ha considerate abbastanza, ma parte del motivo è che volevamo dare il meglio. Ci sono molte scene che sono state tagliate dal montaggio finale, ma è semplicemente il mondo del cinema. Ciò di cui siamo realmente sicuri è che siamo realmente orgogliosi delle scene di sesso presenti.

Talbot ha ribadito che l’obiettivo era di creare una tensione emotiva e ogni scena è stata ideata per trasmettere quel desiderio:

Penso che ci si siano riusciti perché c’è spazio per due cose in contemporanea: c’è questa cresciita della tensione e al tempo stesso così tanto sviluppo dei personaggi.

La coordinatrice delle scene di intimità ha sottolineato che dopo sei puntate si è veramente coinvolti dalla storia di Kate e Anthony:

Alla fine lo stanno facendo e li conosci davvero bene. Stai facendo il tifo per loro. L’hai voluto fin dall’inizio e ora accade.

Tra i momenti che Talbot ha svelato sono stati più difficili da coreografare c’è la scena in cui i due protagonisti sono a letto insieme nell’ottavo episodio:

Il risultato è davvero meraviglioso, ma abbiamo dovuto lavorarci molto a causa dell’angolo e della posizione che su un letto dell’Età della Reggenza è davvero complicata.

Lizzy ha inoltre commentato la scena di sesso orale in cui Anthony guarda Kate:

Siamo sempre stati irremovibili sul fatto che dovesse esserci molto contatto visivo tra di loro in quel momento. Non è un momento da cui si ritraggono, è un momento in cui sono totalmente coinvolti e impegnati. Penso che l’ironia è che ogni volta che la situazione è invertita ci sia così tanta enfasi sugli occhi della donna mentre guarda l’uomo. Quindi è stato realmente bello poter ribaltare la situazione.

Lizzy ha quindi sottolineato che nella terza stagione di Bridgerton ci sarà spazio per molte “sontuose” scene di sesso che verranno ideate con molta attenzione per i dettagli e impegno, per poter proporre qualcosa di significativo.

