Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ladiha dovuto fare i conti con l’die gli autori hanno dovuto quindi gestire la mancanza del Duca di Hastings dagli eventi al centro della trama.Phoebe Dynevor, interprete di Daphne, è invece presente in più episodi.

Già nel 2021 Netflix e la produttrice Shonda Rhimes avevano confermato che Regé-Jean Page non avrebbe fatto parte del cast delle nuove puntate e l’attore aveva sottolineato che aveva accettato la parte dell’affascinante nobile perché richiedeva da parte sua un impegno breve, di una sola stagione. La star emergente ha però confermato che non esclude di ritornare in futuro per un potenziale cameo, ma i suoi numerosi impegni cinematografici rendevano davvero impossibile coinvolgerlo nella seconda stagione. Rhimes aveva parlato del suo possibile coinvolgimento dichiarando:

Non credo riuscirà a tornare, è una star enorme ora. Come amo dire, l’idea che scriveremmo qualcosa che coinvolga Regé solo per stare sullo sfondo per me non ha alcun senso. Cosa dovrebbe fare? Mi piace ricordare questo.

L’interprete di Simon, negli ultimi mesi, è stato impegnato nelle riprese di film come Dungeons & Dragons e The Gray Man, progetto action di Netflix che vede protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans.

L’attore aveva commentato la sua assenza da Bridgerton dichiarando:

Essere il vostro Duca è stato un assoluto piacere e privilegio come unirmi a questa famiglia, non solo sullo schermo, ma anche fuori. Il nostro cast incredibilmente creativo e generoso, la troupe, gli incredibili fan… Tutto supera quello che avrei potuto immaginare. L’amore è reale e semplicemente continuerà a crescere.

Bridgerton è tratta dai libri scritti da Julia Quinn e ognuno degli otto volumi ha al centro un membro diverso della famiglia, alle prese con la ricerca del vero amore. Nella stagione 2, che ha come protagonista Anthony (Jonathan Bailey), Daphne appare nel primo episodio per assistere alla presentazione a corte della sorella Eloise (Claudia Jessie), intervenendo successivamente più volte tra balli, riunioni in famiglia nella tenuta di campagna e altri eventi sociali. In una delle puntate appare anche Augie, il figlio di Daphne e Simon.

Il personaggio femminile, inoltre, commenta la sua relazione con il marito e nomina Simon più volte.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti per l’assenza di Regé-Jean Page dalla stagione 2 di Bridgerton?

Fonte: Instagram