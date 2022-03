Lo showrunner di, Chris Van Dusen, ha parlato delladi, dopo che molti fan sono rimasti sorpresi da alcune scene della stagione 2 che smentirebbero l’ipotesi che il personaggio sia gay.

Nei precedenti episodi della serie tratta dai romanzi scritti da Julia Quinn si era infatti mostrato il personaggio interpretato da Luke Thompson mentre flirtava con Sir Henry Granville. Nelle nuove puntate Benedict si concentra invece su Tessa, una donna che incontra mentre frequenta l’accademia d’arte, dove la giovane fa la modella.

Lo showrunner Chris Van Dusen ha commentato la situazione dichiarando:

Ho visto parlare molto della sessualità di Benedict nella prima stagione. Ma la storia in cui lui si avvicina a Henry era in realtà sulla tolleranza in un periodo davvero intollerante, e mostrare Benedict in quel mondo. Amo la storia nella prima stagione e vorrei continuarla in futuro.