interpreta Kate Sharma nelladie l’attrice ha parlato dellepresenti nello show prodotto da Shonda Rhimes.

L’attrice, intervistata dal magazine People, ha spiegato:

Mi sentivo davvero sicura. Mi sentivo davvero al sicuro. Mi sentivo davvero protetta. Ero davvero entusiasta all’idea di realizzare queste scene in cui possiamo mostrare una donna dalla pelle scura e il suo corpo, senza che sia un taboo. Specialmente una donna dalla pelle scura di origine indiana che forse sono rappresentate alle volte in modo conservatore.

L’attrice ha sottolineato quanto sia stato importante avere accanto Jonathan Bailey, interprete del Visconte Anthony:

Johnny è stato un fantastico co-partner con cui lavorare. Abbiamo lavorato coin un fantastico coordinatore di intimità che si è assicurato che fosse coreografato e si trattasse di uno spazio sicuro dove potessimo comunicare e assicurarci che sapevamo esattamente cosa stava per accadere quel giorno. E penso che sia qualcosa che Johnny abbia dovuto affrontare per l’intera serie. Ci siamo sempre sostenuti a vicenda e assicurati che, pur facendo ognuno il proprio lavoro e seguendo il proprio percorso, ci potessimo controllare a vicenda e assicurarci di stare bene.

Bailey, in precedenza, aveva parlato delle scene più intime dichiarando:

Per un uomo si espone meno. Volevo assicurarmi che Simone si sentisse al sicuro, essendo una nuova arrivata sul set.

Jonathan ha inoltre ricordato che potevano parlare liberamente delle proprie preoccupazioni con il coordinatore di intimità e gli attori avevano firmato dei documenti in cui davano il proprio consenso per ogni scena e venivano riportati i dettagli di quanta pelle sarebbe stata mostrata e in che modo, e dove, sarebbero stati toccati.

Fonte: People