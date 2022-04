Ladella serieè sotto accusa per le tante inesattezze storiche e gli errori legati alla cultura indiana presenti negli episodi.

Nel nuovo capitolo della storia tratta dai romanzi di Julia Quinn sono state introdotte le sorelle Kate (Simone Ashley) ed Edwina Charma (Charithra Chandran), arrivate da Bombay a Londra per cercare un marito alla più giovane delle due.

Dhvani Solani, sul sito Vice, ha ora spiegato come la visione della seconda stagione l’abbia resa progressivamente sempre più a disagio a causa della rappresentazione della situazione delle due ragazze:

La serie ha completamente mascherato facendolo apparire più brillante il nostro passato per quanto riguarda la storia delle colonie, ha offerto una rappresentazione uniformata di ciò che significa essere indiano, e poi ha reso esotici alcuni rituali indiani di cui nemmeno gli indiani hanno mai sentito parlare. Mentre la stagione andava avanti mi sono sentita sempre più a disagio. Sembra quasi uno scherzo per dipingere sopra il nostro passato coloniale.

La giornalista ha sottolineato che è consapevole che si tratti di una storia inventata ideata con lo scopo di evadere dalla realtà, pur aggiungendo:

Ma credo sia totalmente possibile affrontare il razzismo e il classismo senza dover introdurre personaggi razzisti e classisti o togliere gli aspetti divertenti della serie. Lo show semplicemente suggerisce e accenna molto alla razza e alla classe senza mai affrontare l’argomento. E per me, che non provengo dal lato del vincitore, questa mancanza di ammissione dei nostri traumi e delle nostre storie è un po’ doloroso.

Tra i tanti errori ci sono quelli legati all’uso dei termini corretti che avrebbero dovuto usare le sorelle Sharma, cognome molto diffuso nell’area nord ed est dell’India. Le due giovani provengono da Bombay, che si trova a ovest, ma parlano del padre usando la parola appa, che fa parte del vocabolario di chi vive a sud. Kate è inoltre soprannominata didi e le due giovani parlano Hindustani, tipico delle aree a nord, ma non Tamil o altri dialetti tipici della città da cui provengono. Kate ed Edwina si sottopongono inoltre a un rituale, haldi, prima del matrimonio della giovane, il cui scopo che viene spiegato dalla sorella maggiore è totalmente inventato.

La pronuncia di alcune parole indiane sarebbe poi totalmente sbagliata, mentre alcuni termini sembra siano stati inventati, e la giornalista sostiene inoltre che la serie non abbia spiegato in nessun modo la vita che le due sorelle avrebbero potuto avere a Bombay considerando la loro situazione sociale.

