I fan di Bridgerton hanno i primi indizi riguardante la timeline dell’uscita della stagione 3 su Netflix.

Adjoa Andoh, intervistata da HELLO! Magazine, ha infatti dichiarato che la nuova stagione uscirà il prossimo anno:

Lo trovo davvero gratificante perché abbiamo trattenuto il respiro per molto tempo. A causa di come è andato l’anno e di come sarà il prossimo anno la stagione, l’anticipazione continuerà a crescere… Avremo un po’ di Colin e Penelope. Avremo un po’ Lady Whistledown in azione.