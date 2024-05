La prima parte della stagione 3 di Bridgerton è arrivata da qualche giorno su Netflix ottenendo un grandissimo successo (ECCO I DETTAGLI) e lasciando il pubblico alle prese con una domanda ancora senza risposta, ovvero: come evolverà il rapporto fra Penelope (Nicola Coughlan) ed Eloise (Claudia Jessie) nella seconda parte in arrivo a giugno?

Di questo argomento ha parlato insieme all’Hollywood Reporter la showrunner di Bridgerton 3, Jess Brownell, che spiega:

Penso che nella prima metà di stagione Eloise senta molto fortemente la necessità di creare una certa distanza con Penelope, e questo è stato davvero un terreno fertile per noi dal punto di vista creativo perché entrambi questi personaggi si sono davvero affidati l’uno all’altro per due stagioni. Volevamo vedere quale crescita potesse derivare da ciascuna di loro, presa individualmente, senza avere più la sicurezza di avere la sua migliore amica sempre intorno. Ma quando arriviamo alla seconda metà, sono molto più in rotta di collisione, a causa della situazione fra Colin e Penelope. Le cose diventano un po’ più dirette a quel punto. Potrebbe accadere di tutto. Penso che la loro amicizia sia un po’ la storia d’amore secondaria della stagione. E, mentre era importante per noi vedere quale crescita potesse avvenire da ciascuna di loro mentre erano separate, siamo molto investiti emotivamente nei lieto fine. Ma sul come accadrà resta da scoprire e non vi dirò nulla!