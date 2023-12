Nella stagione 3 di Bridgerton si assisterà alle conseguenze della lite tra Penelope (Nicola Coughlan) ed Eloise (Claudia Jessie) e una nuova foto mostra il primo confronto tra le due amiche.

Il sito di Entertainment Weekly ha regalato l’anticipazione, senza tuttavia svelare i dettagli dell’atteso momento. Le due giovani sembra si incontreranno nel negozio di stoffe e i fan sperano che ci sia una riconciliazione tra le due protagoniste.

Nei nuovi episodi di Bridgerton sarà Penelope al centro degli eventi. La giovane sarà alle prese con la ricerca di un marito e con i sentimenti che prova per Colin.

La serie modificherà l’ordine del racconto dei romanzi di Julia Quinn che prevedeva fosse il turno della storia d’amore di Benedict, ruolo affidato nella serie a Luke Thompson.

Jess Brownell, showrunner del progetto, ha motivato la scelta presa dichiarando:

Abbiamo trascorso due stagioni conoscendo realmente Pen e Colin. Abbiamo visto la cotta di Pen e quanto Colin non se ne renda conto. Quella è una dinamica che puoi portare avanti solo per un certo periodo di tempo prima che qualcosa debba cambiare. Questo sembra realmente il momento giusto per sfruttare quello che è stato creato tra di loro.