La prima parte della terza stagione di Bridgerton arriverà su Netflix il 16 maggio e un dettaglio ha già catturato l’attenzione dei fan: l’incredibile parrucca indossata dalla regina Carlotta in alcuni video promozionali! Si tratta di un pezzo ispirato a un uovo Fabergé bianco, completo di sfondo dipinto ad olio e cigni di cristallo motorizzati incastonati all’interno.

L’idea era venuta alla designer che si occupa del trucco e dei capelli, Erika Ökvist, durante la seconda stagione. Non aveva però trovato l’occasione adatta per farla sfoggiare al personaggio. Occasione che invece è arrivata nella nuova stagione.

Racconta Ökvist a TVLine:

Se avessi detto a qualcuno: “Farò nuotare dei cigni di cristallo nella parrucca della regina”, probabilmente mi avrebbero risposto: “Sì, certo. Non succederà mai”. Ho dovuto far funzionare il motore, avere i cigni di vetro e la struttura di base della parrucca per dimostrare che funzionasse perché è un’idea così folle. Non credo di averla mai vista da nessuna parte, quindi è un concetto nuovo.