Nella stagione 3 di Bridgerton il giovane Colin Bridgerton, interpretato da Luke Newton, ritorna dopo un lungo viaggio con un look completamente diverso.

La showrunner Jess Brownell ha spiegato:

Ci siamo realmente concentrati sulla storia e sul personaggio, per quanto riguarda il cambiamento estetico. Si trattava decisamente di Colin che tornava con una nuova sicurezza in sé stesso, una nuova spavalderia.

Newton ha aggiunto:

Al party per la fine delle riprese della stagione 2, la responsabile delle acconciature e del trucco è venuta da me e mi ha detto: ‘Okay, sei il prossimo. Fatti crescere i capelli, le basette, qualsiasi cosa tu pensi sia giusto, e ci vedremo per il tuo primo incontro tra alcuni mesi’. Ho fatto tutto quello che mi è stato chiesto e ho avuto queste visioni di capelli lunghi e scompigliati dal vento. Volevo le basette perché ho amato il look di Anthony nella stagione 2. Aveva questo taglio pulito e mi ha fatto provare la sensazione di essere cresciuto un po’.

L’interprete di Colin ha proseguito sottolineando che il nuovo look lo ha aiutato a gestire e creare la nuova versione del personaggio:

Ho fatto tutta la mia preparazione per quanto riguarda quello che penso abbia vissuto e le esperienze che ha avuto, e per poter avere un senso di una trasformazione fisica quando è tornato. Volevo che sembrasse un uomo quando è tornato, è come quando i ragazzi vanno via per le vacanze estive, poi tornano a scuola e improvvisamente hanno una barba o qualcosa di simile, e hanno questa voce più bassa e pensi: ‘Cosa ti è accaduto?’.

Il costumista John Glaser e la truccatrice Erika Ökvist si sono occupati della trasformazione. A TVInsider la truccatrice ha spiegato:

Quegli zigomi, quel mento davvero squadrato, e le sue sopracciglia sono quasi come ali di gabbiano. Se si guarda ogni immagine di eroi di cartoni è qualcosa di davvero simile a lui. Nelle prime stagioni abbiamo usato delle forme più soft e rotonde in modo da farlo sembrare più giovane.

L’interprete di Colin ha inoltre raccontato che si è ispirato a Jonathan Bailey, osservando come si è avvicinato al personaggio di Anthony Bridgerton nella stagione 2:

Ho osservato Johnny con grandissima attenzione nella stagione 2 e il modo in cui si è comportato in modo così elegante e ho provato a prendere degli elementi di tutto quello ed essere al tempo stesso fedele a me stesso, concentrandomi realmente sul personaggio.

Che ne pensate del nuovo look di Luke Newton nella stagione 3 di Bridgerton?

