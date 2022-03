Uno dei protagonisti delladi, l’amato corgi di Kate Sharma (Simone Ashley) e il cast ha svelato che il simpatico cagnolino era la vera diva sul set.

A interpretare l’amico a quattro zampe della giovane Sharma è stato Austin, un cane che non era però addestrato per recitare sul set e che ha sorpreso in più occasioni gli interpreti. Nicola Coughlan, durante le riprese, aveva ammesso di essere rimasta stupita delle dimensioni dei corgi su Twitter.

L’interprete di Penelope ha recentemente dichiarato:

Non avevo idea delle dimensioni dei corgi. Ho avuto solo una scena con Newton, che è stata una tragedia, e mi sono resa conto che era enorme. Pensavo fosse delle dimensioni di un Jack Russell terrier, ma poi l’ho visto e ho pensato ‘Che diavolo sta succedendo?’. Ultimamente scrivo poco su Twitter, ma era qualcosa che dovevo condividere con il mondo perché ho pensato che le persone sapessero di cosa stavo parlando.

Corgis are bigger than I thought — Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) June 24, 2021

Simone Ashley ha confermato:

Era enorme. Pensavo che i corgi fossero piccoli, ma lui era un cane davvero grande. Non era un cane abituato ai set, un cane attore. Penso fosse semplicemente adatto esteticamente a quello che volevano per Newton. Quindi ha ottenuto il lavoro ed era semplicemente terribile sul set. Era sempre orribile con le tempistiche e se qualcosa lo spaventava, allora semplicemente non lo faceva, che è totalmente giusto. Quando l’animale dice di no, è no. Dovevamo semplicemente lasciarlo da solo.

Adjoa Andoh, interprete di Lady Danbury, si è ritrovata spesso alle prese con Austin, ovvero Newton, e ha raccontato:

Quel cane non si muove se non ha un premio. C’è una parte di me che pensava ‘No! Basta cibo premio. Non dategli più dolcetti!’ perché sono piuttosto rigida con il mio cane su quello che può mangiare, essendo una labrador.

Ashley ha ribadito:

Mangiava snack tutto il giorno. Ho molte scene con lui. Mi ricordo che quando stavamo girando, penso fuori da Aubrey Hall, e siamo su questo terreno pieno di sassi, semplicemente continuava a mangiare i ciottoli e a espellerli con le feci.

L’interprete di Edwina ha svelato quel giorno Austin è però svenuto sul set perché aveva mangiato troppo, ma Simone ha rassicurato tutti dicendo che si è immediatamente ripreso.

Andoh ha ribadito:

Era adorabile, ma non era il miglior cane attore al mondo, anche se è bellissimo.

Charithra Chandran, che ha la parte di Edwina, ha aggiunto:

Se devo essere onesta ne valeva la pena perché ruba la scena ed è così incredibilmente carino. Dobbiamo ricordare che Austin è un animale, è un cane e dobbiamo trattarlo con la gentilezza e la tenerezza che possiamo dargli. Non è mai facile lavorare con degli adulti e fa parte del lavoro. Non è mai stato facile ma ora, guardando gli episodi, si capisce che ne valeva la pena perché aggiunge così tanto alle scene.

Netflix ha inoltre condiviso un video in cui i membri del cast ricordano il suo carattere complicato, che rendeva difficile prevedere come si sarebbe comportato sul set, e l’affetto che li lega a Newton. Jonathan Bailey e Luke Newton hanno persino aggiunto che si sentono realmente onorati ad aver lavorato con Austin, che è davvero talentuoso e che ama molto quando gli viene offerta una salsiccia.

Whether he be a good boy, or a bad boy, he will always be our boy. #Bridgerton pic.twitter.com/xPXmGpF8zc — Bridgerton (@bridgerton) March 26, 2022

Simone, anche durante la conferenza stampa di presentazione della serie, ha lodato Austin dicendo:

Ho amato Newton! Mi ascolta! E mi piace che avesse un carattere così determinato e facesse letteralmente quello che voleva. Che dicessero ‘action’ o ‘cut’, a lui non importava.

Bailey ha aggiunto:

Era come se fosse stato scelto da Andrea Arnold, l’avessero trovato per strada o qualcosa di simile. Tutto quello che amava erano i ciottoli e le salsicce. Era piuttosto difficile lavorarci insieme, ma ha un innato senso del personaggio e non vedo davvero l’ora di scoprire quali saranno i suoi prossimi progetti.

Che ne pensate del corgi Newton nella stagione 2 di Bridgerton? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

