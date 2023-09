Phoebe Dynevor ha rivelato che stava per abbandonare i suoi sogni di diventare un’attrice e stava per ritornare nel Regno Unito quando ha ottenuto il ruolo di Daphne in Bridgerton, senza però potersi attendere un successo simile.

Intervistata da Elle, l’attrice ha ammesso:

Ero davvero ingenua. Non penso ci sia stato un periodo della mia vita come attrice in cui ho pensato alla fama.

Phoebe ha sottolineato che il suo unico obiettivo era riuscire a recitare senza dover fare altri lavori, non potendo quindi prevedere le conseguenze del successo di Bridgerton:

Non mi aspettavo cambiasse il mio mondo nel modo in cui l’ha fatto.

Tra i lati negativi anche l’attenzione per la sua vita privata, come ha imparato quando ha frequentato Pete Davidson e si è trovata alle prese con i paparazzi:

Non pensavo importasse a qualcuno. Ci sono state molte dure lezioni che ho dovuto apprendere semplicemente avendo una vita privata. Ti rendi conto: ‘Oh, non posso vivere la mia vita come facevo. Devo essere più riservata’.

