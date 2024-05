In una recente intervista con Architectural Digest, Alison Gartshore, scenografa di Bridgerton, ha parlato del fatto che un aspetto fondamentale nel costruire i set e i vari mobili è stato controllare che fossero “a prova di sesso”.

“Se conoscete bene Bridgerton sapere benissimo che ci sono moltissime scene intime e di sesso in ogni stagione e per tutta la serie” ha spiegato. “Quindi non per spoilerare niente, ma dobbiamo sempre assicurarci che i mobili che saranno coinvolti nelle scene di sesso riescano a “sostenere il peso del loro lavoro” diciamo”.

David Ingram, un altro scenografo, ha poi svelato che sebbene molte scene siano girate in esterni, in case vere, le scene più intime sono girate in set ricreati in teatro di posa. “In certe case non puoi toccare i letti, non puoi muoverli, quindi abbiamo costruito camere da letto in studio” ha spiegato.

