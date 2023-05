La serie Bridgerton potrebbe dare vita a nuovi spinoff dopo il successo della storia della Regina Carlotta.

Shonda Rhimes, intervistata da IMDb, ha infatti spiegato:

Non stavo necessariamente pensando a questo progetto come uno spinoff di Bridgerton quando ho iniziato a raccontare la storia semplicemente perché Regina Carlotta è così unica. Ma ho inoltre incluso le storie di Lady Danbury. E si può incontrare Violet da giovane. E penso che Violet sia affascinante. E lì c’è una storia da raccontare.

La produttrice e sceneggiatrice non ha inoltre escluso la realizzazione di una seconda stagione dello show con protagonisti India Amartefio e Corey Mylchreest. Rhimes ha sottolineato:

Ci sono state delle domande, ma non sto ancora avendo quelle conversazioni. Potrei vivere per sempre con Carlotta e Giorgio, ma abbiamo raccontato una storia davvero specifica, con un finale chiuso che penso sia una storia completa di questo amore complicato e imperfetto. Ma non escludo nulla perché non si può mai sapere.