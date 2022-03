Il creatore di, Chris Van Dusen, ha svelato qualihanno ispirato lo show di Netflix e la sua atmosfera.

Tra le fonti di ispirazione più evidenti c’è Orgoglio e Pregiudizio, opera citata anche dall’autrice dei libri Julia Quinn come uno dei punti di riferimento. Lo showrunner ha dichiarato che ha tenuto a mente la versione televisiva del 1995 e quella cinematografica del 2005. Chris ha sottolineato:

Il secondo lungometraggio citato è L’età dell’innocenza diretto da Martin Scorsese, opera che ha influenzato la creazione delle scene di sesso e della voce narrante:

Lo showrunner ha inoltre aggiunto che il film mostra bene le regole della società e del mondo in cui è ambientato in un modo interessante e dinamico.

Il creatore di Bridgerton ha quindi citato Le relazioni pericolose, film ispirato al romanzo di Christopher Hampton del 1782. Van Dusen ha sottolineato:

Mi sono innamorato di quel film perché era così divertente. L’atmosfera è umoristica, e non si prendeva troppo sul serio. Il tipo di film e serie televisive che mi attirano è quello in cui non si prendono troppo seeriamente e sanno cosa sono e cosa vogliono essere. Quel film è così. C’è così tanta decadenza in quel film, è sopra le righe. Si può sentire decisamente tutto quello in Bridgerton.