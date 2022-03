Ladipotrebbe non seguire, come invece accaduto nelle stagioni precedenti, la storia raccontata nei romanzi di Julia Quinn.

Negli episodi in arrivo oggi si racconta infatti quello che accade quando il Visconte Anthony (Jonathan Bailey) va alla ricerca della moglie perfetta, puntando la propria attenzione su Edwina Sharma (Charithra Chandran), ma facendo i conti con l’attrazione che prova per la sorella della giovane, Kate (Simone Ashley).

La prima stagione seguiva invece il legame tra Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon, il Duca di Hastings (Rege-Jean Page).

Il terzo romanzo scritto da Julia Quinn dedicato alla famiglia ha al centro Benedict (Luke Thompson), tuttavia la produttrice Shonda Rhimes ha anticipato che i fan potrebbero attendersi delle sorprese:

Lo showrunner Chris Van Dusen ha confermato il progetto e l’idea di proseguire per almeno otto stagioni. Netflix ha già dato il via alla produzione della terza e della quarta.

Il terzo romanzo della serie dedicato ai Bridgerton si intitola La proposta di un gentiluomo e la sinossi ufficiale anticipa:

Sophie Beckett discende da una nobilissima famiglia, ma non ha mai avuto una vita facile. Niente feste, coccole, agi per lei: è infatti la figlia illegittima del conte di Penwood ed è sempre stata trattata come una domestica, soprattutto dopo che il padre, morendo, l’ha lasciata sola con la matrigna e le sorellastre. Mai e poi mai avrebbe immaginato di partecipare un giorno al celebre ballo in maschera di Lady Bridgerton. Né tanto meno di incontrarvi un principe azzurro che stesse aspettando proprio lei. Eppure, mentre volteggia leggera tra le forti braccia del bellissimo Benedict, secondogenito della famiglia, le sembra quasi impossibile che quell’incantesimo debba dissolversi allo scoccare della mezzanotte. Non dimenticherà mai quella serata, ne è sicura. Neanche Benedict potrà scordare la sensazione provata danzando con quella sconosciuta. Chi si celava dietro quella maschera? Il giovane ha giurato a se stesso che l’avrebbe scoperto, per poi sposarla. Ma quando, anni dopo, conosce casualmente Sophie, che crede una cameriera, il suo proposito vacilla: è giunta l’ora di porre fine alla ricerca della misteriosa ragazza che gli ha rapito il cuore e abbandonarsi a un nuovo sentimento? Perché certo Sophie non poteva essere al ballo… oppure sì?