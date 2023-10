Gli sceneggiatori di Brooklyn Nine-Nine hanno svelato i retroscena dell’iconica scena dei Backstreet Boys.

In una nuova intervista con GQ, lo sceneggiatore dell’episodio di Brooklyn Nine-Nine Jeff Topolski, il regista Jaffar Mahmood, e il produttore esecutivo Luke Del Tredici hanno svelato i retroscena dell’apertura dedicata ai Backstreet Boys:

Luke Del Tredici, produttore esecutivo: In realtà me lo ricordo abbastanza bene. Ero con Dan Goor, che ha creato lo show, e Jeff, e stavamo riscrivendo l’episodio, e si stava facendo tardi. Dato che eravamo indietro con la riscrittura, Dan mi ha mandato nella stanza degli sceneggiatori a mettere in pausa qualunque cosa stessero facendo e trovare un’apertura per l’episodio. Sono andato lì e abbiamo discusso delle idee. All’inizio dello show avevamo fatto un sacco di cose con la formazione della polizia. E poi non le riprendevamo da tipo tre anni. Avevo l’idea di Jake che cercava di farsi cantare una canzone da un gruppo di delinquenti. Penso di averla originariamente proposta come una canzone della Disney, cosa che non sarebbe mai stata accettata. Credo che la mia prima proposta sia stata “Le figlie di Tritone”, la canzone del cartone animato La Sirenetta. Qualcuno, vorrei davvero sapere chi, qualcun altro che conosco ha proposto la canzone dei Backstreet Boys.

Jaffar Mahmood, regista: Quindi ho pensato, santo cielo, sarà davvero bello dirigerla. La parte più straziante è stata che non appena tutto è finito, il produttore responsabile del budget ha detto: “Ragazzi, odio distruggervi i sogni, ma voglio solo avvisarvi che non riusciremo a farlo”. Non sapevamo se potevamo permetterci questa canzone.

Jeff Topolski, scrittore: C’è stato un giorno che ho passato a cercare altre canzoni, e tutte le canzoni royalty-free sono tutte canzoni davvero vecchie e noiose. Fortunatamente poi ci hanno dato il via libera. Quindi è stato un enorme sollievo. Ci stavamo muovendo molto velocemente. Avevamo la lettura delle sceneggiature di mercoledì e abbiamo iniziato a girare il lunedì successivo.