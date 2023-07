Bryan Cranston, durante una dimostrazione dello sciopero degli attori che si è svolta a Times Square, si è rivolto direttamente a Bob Iger, CEO di Walt Disney Company.

Al picchetto hanno partecipato anche Steve Buscemi, Wendell Pierce, Christian Slater, Christine Baranski, Stephen Lang, Tituss Burgess, Michael Shannon, BD Wong, Brendan Fraser, Jessica Chastain, Matt Bomer, Chloë Grace Moretz, e Corey Stoll.

La star di Breaking Bad ha dichiarato:

Abbiamo un messaggio per il signor Iger. So che considera le cose attraverso un’altra lente. Non ci aspettiamo che capisca chi siamo. Ma le chiediamo di ascoltarci e, oltre a quello, di ascoltarci quando le dichiamo che non lasceremo che i nostri lavori ci vengano tolti e dati ai robot. Non lasceremo che ci tolga il nostro diritto a lavorare e guadagnare una somma che ci permetta di mantenerci in modo decente. E, per ultima cosa e aspetto più importante, non le permetteremo di toglierci la nostra dignità! Siamo un sindacato unito fino alla fine!