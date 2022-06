Bryce Dallas Howard ha rivelato di non aver ancora visto la serie Happy Days con star suo padre Ron Howard e il suo padrino Henry Winkler.

Nel 2004 aveva infatti svelato durante un’apparizione televisiva che non conosceva lo show cult che ha regalato la popolarità internazionale ai due attori.

L’attrice e regista, ospite del talk show The View, ha dichiarato:

Non ho realmente visto la serie, ma non l’ho evitata.

Bryce ha spiegato:

Jay Leno mi ha regalato il box set. Aveva sentito quello che avevo rivelato qui a The View. Ha detto ‘Datti una mossa. Ecco un box set di Happy Days’. E io ho risposto ‘Grazie mille!’. Ma non ho realmente visto la serie, non ancora.