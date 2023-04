Le avventure di Buffy – L’ammazzavampiri torneranno con un nuovo fumetto intitolato The Lost Summer e pubblicato da BOOM! Studios, di cui sono state condivise delle immagini inedite su ScreenRant.

Tra le pagine del numero, disponibile dal 5 maggio, si racconta quello che accade quando Spike scopre che c’è ancora un manoscritto di un’imbarazzante opera poetica che ha realizzato quando era ancora un mortale ed è determinato nel distruggerlo per sempre. Il vampiro inganna quindi Buffy e il resto della Scooby Gang per andare a New Orleans e distruggere il “libro malvagio” con la magia nera, dando il via a una divertente avventura on the road.

Il fumetto è stato scritto da Casey Gilly, mentre le illustrazioni sono di Lauren Knight (Golden Rage) e Francesco Segala (Firefly), Gloria Martinelli ed Ed Dukeshire sono coinvolti nel team dell’opera. La copertina standard è firmata da Mirka Andolfo, e le varianti sono di Veronica Fish e Paulina Ganucheau.

Nelle tavole condivise online si vedono dei flashback degli anni in cui Spike era William Pratt.

L’avventura è ambientata durante gli eventi raccontati nello show televisivo, anche se per ora non è stato svelato in quale momento della storia si inserirà.

Che ne pensate delle immagini del fumetto di Buffy intitolato The Lost Summer?

Potete trovare tutte le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ScreenRant