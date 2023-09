Differentemente da quanto annunciato, Peacock non porterà avanti lo spin-off di Pitch Perfect: Bumper In Berlin.

A inizio gennaio, la serie venne rinnovata per una stagione 2 , dopo il successo della prima. La cancellazione di Bumper In Berlin deriva dal protrarsi degli scioperi WGA e SAG-AFTRA. Gli scioperi hanno ritardato la produzione, creando ampi divari tra le stagioni e facendo sì che la serie non rispettasse la data di uscita prevista.

Adam Devine aveva ripreso il ruolo di Bumper Allen che, dopo alcuni anni dagli eventi raccontati nei film, si trasferisce in Germania per provare a ottenere una nuova possibilità di successo nella sua carriera quando uno dei suoi brani diventa una hit a Berlino.

Nel cast della serie anche Flula Borg, Sarah Hyland e Jameela Jamil. Borg sarà nuovamente Piëter Krämer, personaggio che aveva debuttato in Pitch Perfect 2.

I film avevano invece come star Anna Kendrick, Rebel Wilson, Anna Camp, Brittany Snow, Alexis Knapp, Ester Dean, Hana Mae Lee Skylar Astin, Ben Platt, Hailee Steinfeld, ed Elizabeth Banks.

La serie Pitch Perfect sarà scritta da Megan Amram, impegnata anche con il ruolo di produttrice e showrunner. Nel team della produzione ci saranno anche Elizabeth Banks e Devine.

Bumper in Berlin è ancora inedito in Italia.

