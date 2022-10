La prima foto della serie Bupkis, la nuova comedy con episodi della durata di trenta minuti prodotta per Peacock, ritrae i due protagonisti Pete Davidson e Joe Pesci.

Lo scatto semplicemente mostra nonno e nipote impegnati a osservare qualcosa mentre si trovano accanto a una barca, probabilmente in un porto.

Il progetto si ispira alla vita di Pete Davidson che ne sarà protagonista accanto a Edie Falco. Pesci sarà una presenza regolare nello show, ritornando così a lavorare per il piccolo schermo dopo lo show Half Nelson, andato in onda nel 1985.

Pete Davidson, conosciuto dal pubblico televisivo grazie a Saturday Night Live, sarà coinvolto nel progetto anche come co-sceneggiatore in collaborazione con Dave Sirus e Judah Miller e i tre uniranno elementi assurdi alla prospettiva unica del mondo del giovane attore. Peacock ha paragonato la comedy allo stile di Curb Your Enthusiasm.

Judah Miller sarà showrunner di Bupkis e alla regia sarà invece coinvolto Jason Orley.

In una dichiarazione ufficiale, Susan Rovner, presidente di Entertainment Content, NBCUniversal Television and Streaming, aveva dichiarato presentando il progetto:

Pete Davidson è uno dei comici più ricercati al giorno d’oggi, grazie al suo umorismo intelligente e unico e al suo punto di vista onesto. Bupkis avrà dalla sua il marchio divertente, sorprendente e senza filtri di Pete per le commedie che il pubblico ha imparato ad amare, e rafforzerà il nostro catalogo di Peacock.

