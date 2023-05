Amazon Prime Video ha ordinato la produzione della serie Butterfly, progetto con star Daniel Dae Kim tratto dall’omonima graphic novel di Arash Amel pubblicata da Boom Studios.

L’attore sarà coinvolto anche come produttore dei sei episodi.

Butterfly è un thriller ambientato nel mondo dello spionaggio globale. Il protagonista è David Jung, un misterioso e imprevedibile ex agente dei servizi segreti americani che vive nella Corea del Sud. Quando una decisione impossibile legata al suo passato ritorna a tormentarlo, la vita di David va in mille pezzi e l’uomo deve fare i conti con Rebecca, una mortale e sociopatica agente che ha ricevuto il compito di ucciderlo.

Ken Woodruff (The Mentalist) sarà showrunner e co-creatore insieme a Stephen Cha, autore di romanzi come Follow Her Home e Dead Soon Enough.

Le riprese della serie, secondo quanto riportato dalle fonti del sito The Wrap, dovrebbero iniziare non appena finirà lo sciopero degli sceneggiatori.

Fonte: The Wrap

