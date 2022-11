Crunchyroll distribuirà l’adattamento anime di Bye, Bye Earth, basato sul romanzo originale di Tow Ubukata.

Crunchyroll produrrà in collaborazione con Wowow e Sony Pictures Entertainment Japan nuove serie anime, a partire proprio dall’avventura fantasy Bye Bye, Earth.

Rahul Purini, presidente di Crunchyroll ha commentato così l’annuncio:

I fan degli anime amano scoprire nuovi mondi e la nostra partnership con Wowow e Sony Pictures Entertainment Japan ci consentirà di presentare nuove avventure alla comunità globale degli anime. Siamo entusiasti di lavorare con partner così incredibili per creare e supportare nuovi contenuti che sappiamo diventeranno i preferiti dai fan di tutto il mondo.

Bye Bye, Earth, il primo titolo all’interno della partnership di co-sviluppo e coproduzione, segue il viaggio di Bell nella sua ricerca alla scoperta delle sue radici, vivendo avventure e affrontando conflitti lungo la strada.

Il romanzo originale Bye Bye, Earth, scritto da Tow Ubukata, è stato pubblicato nel dicembre 2000, con i disegni di Yoshitaka Amano. Il romanzo è stato poi pubblicato in quattro volumi dal 2007 al 2008 con disegni di Hyung-tae Kim. Un adattamento manga di Ryu Asahi è stato serializzato su Young King Ours dal 2019 al 2022, con quattro volumi pubblicati fino ad oggi in Giappone.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline