Thieriot ha inoltre co-scritto la storia della serie, che è ispirata alla sua vita passata nel nord della California. L’attore sarà anche produttore esecutivo. Secondo una fonte interna, la speranza è che Thieriot possa recitare sia in Cal Fire che in “SEAL Team” qualora la prima dovesse essere approvata come serie.

“Cal Fire” segue il giovane carcerato Bode Donovan (Thieriot), che entra a far parte di un programma dei vigili del fuoco che lo riporta nella sua piccola città natale della California del Nord, dove lui e altri detenuti lavorano a fianco di vigili del fuoco d’elite per estinguere enormi incendi nella regione. La descrizione del personaggio, inoltre, afferma che ha l’anima di un artista, la fedina penale di un criminale e l’audacia di credere in una seconda possibilità con Cal Fire.

Tony Phelan e Joan Rater hanno co-scritto il soggetto dell’episodio pilota oltre alla sceneggiatura e saranno anche produttori esecutivi. Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman e KristieAnne Reed della Jerry Bruckheimer Television produrranno a loro volta con CBS Studios.

Thieriot è attualmente protagonista di SEAL Team, che è stata da poco rinnovata per una sesta stagione da Paramount Plus dopo essere andata in onda per le prime quattro stagioni su CBS. Ha anche diretto due episodi della serie oltre a un episodio di Bates Motel, dove ha anche recitato. “Cal Fire” segna il primo progetto nella sua carriera che lo vede impegnato come scrittore.

