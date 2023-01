Caleidoscopio: l’ordine delle puntate per vedere la serie come un film di Quentin Tarantino

Caleidoscopio, la nuova serie con Giancarlo Esposito, è disponibile su Netflix da tre giorni e ora è stato svelato in che ordine vedere gli episodi per vivere un’esperienza in stile film di Quentin Tarantino.

Le otto puntate che raccontano un’epica rapina da compiere durante l’uragano Sandy possono essere viste senza seguire l’ordine cronologico degli eventi, rendendo la visione un’esperienza unica per ogni utente. Nel cast ci sono anche Paz Vega (The OA), Tati Gabrielle (Chilling Adventures of Sabrina), Peter Mark Kendall (The Americans), Rosaline Elbay (Qabeel), Jai Courtney (Stateless), Jordan Mendoza, Rufus Sewell (The Man in the High Castle), Niousha Noor (Here and Now), Soojeong Son (Servant) e Hemky Madera (Queen of the South).

La serie creata da Eric Garcia e prodotta da Ridley Scott è ora al centro di un tweet in cui si propongono vari modi per vedere gli episodi oltre al più tradizionale.

L’ordine ispirato ai progetti di Tarantino compie vari salti temporali, quello che ricorda la struttura di Orange is the New Black si apre con due flashback, e chi vorrà una “storia classica” dall’atmosfera simile alle indagini dei detective si muoverà quasi del tutto tornando indietro nel tempo.

I came up with a bunch of different orders to watch Kaleidoscope in so you don’t have to pic.twitter.com/FE6IiwjzM9 — Netflix (@netflix) January 2, 2023

Che ne pensate? Vedrete Caleidoscopio come se fosse un film di Quentin Tarantino?

Fonte: IndieWire